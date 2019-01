Pioli, i quarti ci danno convinzione

(ANSA) - TORINO, 13 GEN - "Vincere qui non era facile, ci darà convinzione". Stafano Pioli si gode la qualificazione ai quarti di Coppa Italia e una Fiorentina cinica al punto giusto, per quanto ancora giovane. "Sapevamo che poteva essere una giocata a deciderla e siamo stati bravi a colpire nel momento giusto", dice il tecnico dei toscani, che coccola uno strepitoso Chiesa, autore della doppietta della vittoria. "Gli ho detto di giocare come si allena, a mille, e oggi lo ha fatto: sono felice", dice del suo attaccante. La sua squadra è stata brava a soffrire e poi a colpire. "Abbiamo messo carattere, è stato un bellissimo risultato per i miei ragazzi", sottolinea Pioli, che ha fatto debuttare Muriel: "E' un tassello che ci serviva".