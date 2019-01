Fugge incidente e ne fa altro, arrestato

(ANSA) - SERRAVALLE (PISTOIA), 13 GEN - Alla guida in stato di ebbrezza, compiendo una manovra sbagliata ha prima investito in un parcheggio un uomo che stava salendo sulla sua auto, poi, senza prestare soccorso, è fuggito a grande velocità ma ha preso male una curva ed è finito nella corsia opposta dove è andato a battere frontalmente contro un veicolo guidato da una donna.

Protagonista un quasi 19enne che ieri pomeriggio, vicino Ponte Serravalle (Pistoia), è stato arrestato dalla polizia stradale con l'accusa di omissione di soccorso e guida in stato ebbrezza.

Al giovane, originario di Oristano ma domiciliato a Pieve a Nievole (Pistoia), è stata sequestrata l'auto e ritirata la patente. Al 49enne ferito, originario di Prato, sono stati refertati sette giorni di prognosi per contusioni agli arti. La donna al volante dell'altro mezzo coinvolto non ha subito ferite gravi ed è stata subito soccorsa insieme al 19enne, da una pattuglia della Polstrada che si trovava nei pressi.