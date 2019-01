Fiorentina, West Ham blocca Obiang

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Imprevisto per la Fiorentina sul mercato: la trattativa per Pedro Obiang che sembrava ormai in dirittura d'arrivo si è interrotta in queste ore per volere del presidente del West Ham, contrario al trasferimento dell'ex centrocampista della Samp. Il club viola aveva presentato un'offerta di 10 milioni per acquistare a titolo definitivo il giocatore che aveva già dato la propria piena disponibilità a venire a Firenze. Su Obiang si sarebbe intanto inserito anche il Lille mentre la Fiorentina resta vigile su altri eventuali obiettivi per il centrocampo, fra questi il classe 2000 Traorè dell'Empoli che però potrebbe approdare da giugno prossimo.