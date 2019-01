Ai domiciliari ma senza dimora,arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 13 GEN - Era stato condannato ai domiciliari e allontanato dai famigliari per maltrattementi e lesioni nei confronti della moglie ma essendo senza fissa dimora è stato arrestato ieri a Firenze dai carabinieri e dovrà ora finire di scontare la pena in carcere. L'uomo, un 36enne albanese, era stato condannato nell'ottobre del 2016 a due anni e sei mesi. I militari hanno accertato per l'uomo la mancanza di una dimora stabile rendendo infattibile l'applicazione della misura dei domiciliari e la Corte d'appello di Firenze ha ritenuto che le misure prescrittive in essere non fossero più sufficienti a tutelare la moglie del 36enne.