Picchia la moglie e la manda in ospedale

(ANSA) - FIRENZE, 12 GEN - Un 32enne di origine marocchina è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

A chiamare i soccorsi, la scorsa notte, è stata direttamente la moglie del 32enne che già in passato si era rivolta ai militari per denunciare episodi di maltrattamenti in famiglia da parte dell'uomo che, questa volta, al termine dell'ennesima lite, l'aveva colpita al volto costringendola a ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Careggi. La donna è stata giudicata guaribile in tre giorni per 'trauma cranico facciale'.

Le violenze, che andavano avanti dal 2017, avvenivano anche alla presenza dei due figli minori della coppia.