Parigi: operatore su Fb, sto bene

(ANSA) - LIVORNO, 12 GEN - "Grazie per i messaggi che mi mandate. Sto bene. Davvero grazie ancora". Così, in un post su facebook, Valerio Orsolini, il videomaker che lavora come operatore per Cartabianca, rimasto leggermente ferito nell'esplosione seguita a una fuga di gas stamani a Parigi. Orsolini, originario di Livorno, ha voluto così rassicurare i tanti che, dopo aver visto le immagini successive all'esplosione da lui riprese e il suo volto insanguinato, gli chiedevano informazioni sulle sue condizioni. Tantissimi i messaggi di solidarietà e gli auguri arrivati a Orsolini e ai suoi colleghi feriti sui social.