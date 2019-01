Fumo in Agenzia entrate Pisa, chiuse vie

(ANSA) - PISA, 12 GEN - Momenti di apprensione nella tarda mattinata a Pisa, nei pressi della stazione ferroviaria, per un principio di incendio sviluppatosi all'interno degli uffici, oggi chiusi, dell'Agenzia delle entrate. Il sistema antincendio è immediatamente scattato innescando un rumore sordo simile a uno scoppio e sprigionando una nuvola di fumo che ha allarmato i passanti. Sul posto vigili del fuoco e forze di polizia che hanno precauzionalmente chiuso le strade.

La situazione è sotto controllo ma si sta ancora cercando di capire che cosa abbia innescato il principio di incendio in un giorno di chiusura degli uffici. La temporanea chiusura delle strade adiacenti al luogo dall'incendio sta provocando forti rallentamenti al traffico da e per l'aeroporto.



E' stata l'attivazione del sistema antincendio ad aver creato la situazione di allarme I vigili del fuoco avrebbero accertato che non vi è stato alcun principio d'incendio che abbia provocato l'attivazione dell'impianto. Sono ancora in via di accertamento le cause dell'accaduto e sul posto sono intervenuti per i rilievi anche gli agenti della polizia scientifica per stabilire se vi sia stato o meno un tentativo di intrusione. Intanto, l'allarme è definitivamente rientrato e il traffico nella zona è tornato alla normalità.