Droga: Empoli,2 arresti,contusi 2 agenti

(ANSA) - (EMPOLI) FIRENZE, 12 GEN - Due nigeriani di 25 anni, in Italia senza permesso di soggiorno, sono stati arrestati a Empoli (Firenze) dalla polizia per spaccio di sostanze stupefacenti. Ai due spacciatori sono stati sequestrati complessivamente 70 grammi di eroina in dosi già pronte, oltre ad altri 11 grammi della stessa droga che uno di loro aveva ingerito con sei ovuli. I due sono stati arrestati nel centro storico a un'ora di distanza. Due agenti sono rimasti lievemente contusi. Nel primo caso gli agenti, coordinati dal dirigente del commissariato Francesco Zunino, hanno controllato pusher fermo con in bicicletta in attesa dell'arrivo di un cliente. L'arresto è stato convalidato ed è stata disposta la misura dell'obbligo di firma. Sempre ieri la polizia ha fermato l'altro nigeriano che, cercando di non farsi notare, ha ingoiato sei ovuli.

Portato in ospedale ha poi tentato la fuga, senza riuscirci, provocando lievi lesioni a 2 agenti. Oggi, la direttissima, dopo la quale è stato portato in carcere a Sollicciano.