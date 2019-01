Coppa Italia: Iago "strada per l'Europa"

(ANSA) - TORINO, 12 GEN - "In Coppa Italia bastano sei partite giocate bene per raggiungere la finale: un modo per entrare in Europa per noi, ma dovremo iniziare domani con la Fiorentina".

Ha le idee chiare Iago Falque alla vigilia della sfida con i viola, match secco che vale i quarti di finale. "Sono carico, voglio iniziare bene l'anno - racconta l'attaccante ai microfoni di Torino Channel -. Durante il girone d'andata ho avuto qualche infortunio, ma adesso voglio più continuità. Sono pronto, vogliamo raggiungere un altro obiettivo domani e passare ai quarti di finale". Lo spagnolo farà coppia in attacco con capitan Belotti. Difficile che mister Mazzarri schieri il tridente con Zaza. Il resto della formazione sarà simile a quella che ha costretto al pari la Lazio all'Olimpico, con De Silvestri e Ansaldi sulle fasce. L'unico dubbio è in difesa: Lyanco si candida a prendere il posto di N'Koulou.