Benetti, varato nuovo megayacht

(ANSA) - VIAREGGIO, 10 GEN - Varato da Benetti a Viareggio il nuovo BD104 M/Y "Eurus", quarto modello di Delfino 95', yacht dislocante di 29 metri di lunghezza e 7 di larghezza. Gli esterni sono stati realizzati da Giorgio Cassetta.

A margine della cerimonia di varo, il ceo di Benetti Franco Fusignani ha dichiarato: "Oggi siamo testimoni di un altro passo importante per Benetti e per il cantiere di Viareggio. Nel corso del 201, il cantiere consegnerà tredici imbarcazioni tra quattro Delfino 95'. È un modello che ha tributato al cantiere un grande successo con sei unità già vendute e altre due in allestimento".

Eurus si sviluppa su 4 ponti ed è stato progettato per ospitare fino a 10 persone in 5 cabine. Tra le principali peculiarità di questo yacht risaltano le rifiniture cromate e la pavimentazione interna in parquet, mentre i bagni della cabina armatoriale e delle cabine degli ospiti hanno un pavimento in marmo Zebrino e Limestone.(ANSA)