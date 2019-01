Rogo a Livorno, donna intossicata

(ANSA) - LIVORNO, 10 GEN - Una donna è stata soccorsa con l'autoscala intorno alla mezzanotte da una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Livorno, ed è poi stata trasferita in ospedale dai volontari della Svs per un'intossicazione da fumo, a seguito dell'incendio del suo appartamento. I vigili del fuoco hanno poi trovato morto uno dei due gatti della famiglia. L'incendio ha interessato i locali di camera e cucina dell'abitazione, al terzo ed ultimo piano di un edificio di edilizia popolare. Al momento dell'incendio nella casa erano presenti oltre alla donna, che è stata recuperata da una finestra con l'autoscala, il figlio che, all'arrivo dei soccorsi era già riuscito a uscire all'esterno dell'edificio. L'incendio è stato rapidamente domato. L'appartamento, pur non avendo subito danni strutturali, è al momento inagibile.