Fiorentina: squadra rientrata da Malta

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - La Fiorentina è rientrata stasera a Firenze dopo cinque giorni di ritiro a Malta. Da domani la squadra viola si allenerà nel Centro sportivo 'Davide Astori' per preparare il primo impegno ufficiale del 2019: la trasferta di domenica contro il Torino valida per gli ottavi di Coppa Italia. L'allenatore Stefano Pioli conta di avere tutti a disposizione, compreso Biraghi che, nel triangolare disputato ieri, ha riportato una contusione al piede che lo ha costretto a lasciare il campo in anticipo. Tra i viola più attesi il neoacquisto Luis Muriel, autore ieri di una tripletta, che sarà presentato domattina nello stadio Franchi. Sul fronte mercato, il club viola, che ha escluso l'intenzione di restituire Gerson alla Roma in questa sessione, sta seguendo con interesse il giovane difensore dell'Hajduk Spalato, Mario Vuskovic, classe 2001, valutato sui 3-4 milioni. Per il centrocampo si confermano piste complicate quelle che portano ai napoletani Rog e Diawara.