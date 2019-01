Disabile bullizzato, padre denuncia

(ANSA) - GROSSETO, 10 GEN - "Sei un essere inutile, un fallito". Sono alcune delle vessazioni subite da un ragazzo disabile di 15 anni che fino a qualche settimana fa frequentava una scuola media a Grosseto. A prenderlo in giro, in particolare, sarebbe stato un coetaneo, un compagno di classe nei confronti del quale, la scuola non avrebbe mai preso provvedimenti. Il padre del ragazzino però si è rivolto ai carabinieri denunciando quello che stava subendo l'adolescente.

Proprio in questi giorni i genitori stanno perfezionando il trasferimento in un'altra scuola media in città. Prima di andare dai carabinieri, a novembre, i genitori avevano provato ad affrontare la questione con gli insegnanti di sostegno e poi con la dirigente. Chiedendo un intervento e, come soluzione estrema, lo spostamento del bambino che lo bullizzava.