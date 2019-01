Carige: Renzi,Pd dovrebbe votare decreto

(ANSA) - ROMA, 10 GEN - "Il Governo ha fatto bene a fare il decreto per Carige. Penso che il Pd farebbe benissimo a votare a favore del decreto. Prima delle polemiche di parte per noi viene sempre l'interesse del Paese". Così su Fb Matteo Renzi, che accusa M5S e Lega di voler "mettere a tacere questa vicenda".

"Loro usano soldi pubblici per garantire e poi salvare una banca. Esattamente come ha fatto il Governo Gentiloni - afferma - tanto che il decreto è un copia e incolla di quello su Montepaschi. Chi dice che sono due cose diverse mente sapendo di mentire. Con questo decreto Salvini e Di Maio sconfessano la loro vergognosa, squallida, cinica campagna elettorale sulle banche - aggiunge l'ex premier - se fossero uomini seri oggi chiederebbero scusa. Se fossero uomini seri...".

"Noi abbiamo salvato i correntisti e abbiamo commissariato i membri del Cda, mandandoli a casa. Non abbiamo salvato i banchieri: abbiamo salvato i risparmi delle famiglie", conclude Renzi.