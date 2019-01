Morta Paola Nappi, giornalista Tgr Rai Toscana

E' morta all'ospedale a Livorno Paola Nappi, giornalista del Tgr Rai della Toscana, da lungo tempo malata. Nappi, 55 anni, si era sentita male mentre era inviata all'isola del Giglio per il naufragio della Costa Concordia, 7 anni fa, come ricordano Fnsi e Ast esprimendo cordoglio. "Paola si sentì male sul lavoro, il 13 febbraio 2012" , fece l"'ultimo servizio per il Tg del primo pomeriggio e in serata fu colta da malore. Le sue condizioni apparvero subito gravi. Da quel momento non solo non è più riuscita a lavorare, ma si può dire che non si sia più ripresa".

"Paola era una leonessa, una lavoratrice infaticabile e dalla passione incredibile, una donna energica, bella ed ironica: una persona solare e coraggiosa, quando occorreva battagliera - proseguono -. Avremmo voluto tutti riaccoglierla al lavoro. Invece siamo qui, a piangere la sua scomparsa, ad appena 55 anni" le parole dei suoi colleghi del Tgr rai Toscana, del Cdr della Rai e dell'esecutivo Usigrai.

Cordoglio anche dal governatore toscano Enrico Rossi e dal sindaco del Giglio Ortelli.