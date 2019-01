'Collezione' disservizi Ataf a Pitti

(ANSA) - FIRENZE, 9 GEN - Flash mob dei lavoratori Ataf oggi a Firenze in occasione di Pitti Immagine Uomo per protestare contro la situazione del trasporto pubblico locale e le difficoltà della viabilità fiorentina. In piazza Bambine e Bambini di Beslan, davanti all'ingresso della Fortezza da Basso dove si svolge la rassegna di moda, i lavoratori hanno inscenato la loro 'sfilata' proponendo la 'Collezione Ataf disservizio', una serie di foto che documentano ritardi, code, ingorghi e soste selvagge che bloccano il passaggio degli autobus. Dai rappresentanti della Rsu critiche all'azienda e al Comune di Firenze, perché "giorno dopo giorno il servizio peggiora costantemente con la dirigenza aziendale che pensa solo al profitto, esasperando i lavoratori, disorientati e divisi anche tra loro dall'applicazione di due contratti diversi, mentre il Comune manca nell'agevolare il servizio, e la cittadinanza ormai non può più contare su un servizio di bus puntuale, capillare ed affidabile, come l'Ataf dei bei tempi".