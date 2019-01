Banda rapina negozio compro oro Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 GEN - Rapina in un 'compro oro' a Firenze, nella centrale via il Prato, dove tre uomini, finti clienti, hanno simulato l'interesse ad acquistare alcuni oggetti, poi hanno aggredito un commesso - l'unica persona presente -, e lo hanno immobilizzato con fascette da elettricista fuggendo poi con circa 2,5 chili di oro. Il valore del bottino è di circa 80 mila euro. Il colpo è durato pochi minuti. Illeso, sebbene in forte stato di choc per l'accaduto, il dipendente, un 40enne. Sul posto squadra volante della polizia, squadra mobile e polizia scientifica. Le ricerche sono state subito avviate. La strada è a ridosso del centro storico, molto frequentata e trafficata in ogni ora della giornata. I rapinatori, forse dell'Est Europa, dopo aver arraffato tutto quello che potevano in breve tempo, hanno portato l'uomo, ancora legato, in un cortile del retrobottega. Secondo quanto appreso, prima di fuggire avrebbero danneggiato il sistema di videosorveglianza del negozio, in modo da cancellare le immagini.