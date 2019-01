Aggredì Abramovic,fermato nudo a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 9 GEN - Il cittadino ceco di 51 anni che nel settembre 2018 aggredì l'artista Marina Abramovic in Palazzo Strozzi a Firenze oggi pomeriggio è stato bloccato di nuovo nello stesso luogo mentre, denudandosi, tentava salire le scale per raggiungere la mostra della celebre artista ospitata nello storico palazzo. Il personale lo ha riconosciuto e fermato, quindi lo ha consegnato alla polizia. Indossava una maschera di carta, che raffigurerebbe l'artista Maurizio Cattelan, e intorno al capo aveva una cornice. L'uomo è stato portato all'ospedale di Santa Maria Nuova per accertamenti. Per questo nuovo gesto rischia una sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per atti osceni in luogo pubblico.