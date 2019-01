Moda: al via in Palazzo Vecchio Pitti

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - Il primo annullo del francobollo celebrativo dei 30 anni di Pitti Immagine ha aperto a Firenze l'edizione numero 95 di Pitti Immagine Uomo, la rassegna internazionale della moda maschile che quest'anno conta 1.230 brand in vetrina, e 36mila visitatori attesi.

Fra i protagonisti dell'evento inaugurale a Palazzo Vecchio, accolti dal sindaco Dario Nardella e dalla presidente del Centro di Firenze Antonella Mansi, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, secondo cui dal sistema moda "ci aspettiamo molto" per "intercettare mercati, ricchezze, per attrarre nel paese vendendo prodotti e servizi italiani", in vista del rallentamento dell'economia atteso per il 2019. Il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci ha promesso "una sorpresa positiva" riguardo alle risorse che il governo destinerà al sostegno del settore.