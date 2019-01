Azimut al Boot con 6 modelli

(ANSA) - MILANO, 8 GEN - Al più importante salone nautico del Nord Europa, in programma dal 17 al 29 gennaio 2019, Azimut Yachts si presenta con uno 'schieramento strategico' di sei modelli, per coprire quattro diverse Collezioni. Ognuna di esse offre un diverso stile di navigazione.

Gli yacht presenti saranno: Azimut 77S e Azimut S6 per la Collezione S, Azimut 60 e 66 della linea Fly, il 43 per Magellano e, infine, l'Atlantis 51 della Collezione Atlantis.

"La qualità dei visitatori e un'organizzazione impeccabile fanno del Boot di Düsseldorf un appuntamento per noi irrinunciabile e per questo scegliamo di esporre i modelli più rappresentativi della nostra gamma - ha commentato l'ad di Azimut Yachts, Marco Valle -. Esponiamo esemplari di tutta la gamma a coprire tutti i segmenti di mercato. Sono barche che rispondono al meglio alle esigenze delle diverse tipologie di armatore". (ANSA)