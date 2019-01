Muore cadendo in un pozzo nel Pisano

(ANSA) - LORENZANA (PISA), 7 GEN - Un uomo di 91 anni è morto stamani dopo essere caduto in un pozzo a Lorenzana, nel Pisano.

La vittima, Antonio De Pietro, per cause ancora in corso di accertamento è precipitata nel pozzo pieno d'acqua ed è probabilmente morta per annegamento. E' stata la moglie a dare l'allarme, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco specializzati nei soccorsi speleo alpinistico fluviali che hanno recuperato l'anziano che era già provo di vita. Sull'episodio indagano i carabinieri che propendono per un incidente.