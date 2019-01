Laser rimuove scritte dai monumenti

(ANSA) - FIRENZE, 7 GEN - Un laser Blaster 50W, apparecchio del valore di 60 mila euro che rimuove le più comuni vernici utilizzate per imbrattare le superfici murarie, è stato donato da El.En agli Angeli del bello di Firenze, realtà che si occupa del decoro della città. La donazione è stata presentata oggi con un'iniziativa su Ponte Vecchio, nel corso della quale il sindaco di Firenze Dario Nardella ha rimosso personalmente alcune scritte utilizzando l'apparecchio. "Vogliamo applicare questa tecnologia anche per altri complessi monumentali cittadini", ha affermato il sindaco. Il laser dell'azienda di Calenzano (Firenze), fra i leader mondiali in questa tecnologia, era stato già utilizzato dalla Fondazione Angeli del bello 2 anni fa sulle superfici della Galleria delle carrozze alla Stazione di S.

Maria Novella di Firenze. "Un momento per dimostrare l'amore per Firenze - ha commentato il presidente della Fondazione, Giorgio Moretti - dei volontari ma anche di aziende famose nel mondo che intervengono al nostro fianco".