Francobollo per 30 anni Pitti Immagine

(ANSA) FIRENZE, 7 GEN - Nasce uno speciale francobollo dedicato ai 30 anni del marchio 'Pitti Immagine'. Nel gennaio del 1989 fu proprio Pitti Immagine Uomo a inaugurare la nuova denominazione del gruppo, seguito poi dagli altri saloni: Pitti Immagine Bimbo, Pitti Immagine Filati e Pitti Immagine Casa. Per festeggiare questo anniversario viene emesso un francobollo disegnato da Italo Lupi, e organizzata una mostra, The fashion mailbox, sui rapporti che il mondo della moda ha avuto con il mondo dei francobolli (allestita durante i giorni di Pitti Uomo, Pitti Bimbo e Pitti Filati). L'emissione del francobollo a cura del ministero dello Sviluppo Economico, appartiene alla serie tematica 'Le eccellenze del sistema produttivo ed economico'.

Alla mostra esposti oltre 80 francobolli, rappresentativi di come le amministrazioni postali di tutto il mondo hanno celebrato la moda, più altri oggetti da tutto il mondo - quali foglietti, annulli, libretti di francobolli - legati al settore, alle aziende, ai marchi e agli stilisti di moda.