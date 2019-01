Pezzella, Muriel può darci molto

(ANSA) - FIRENZE, 06 GEN - ''Muriel è un giocatore importante, con grande qualità tecniche, sono certo che possa darci molto''.

E' quanto ha dichiarato German Pezzella parlando del nuovo compagno di squadra aggregatosi ieri. ''Faremo di tutto per farlo inserire subito nel gruppo - ha aggiunto il capitano della Fiorentina - sperando in un buon futuro per lui''. Pezzella è in ritiro con la sua squadra a Malta dove resterà fino al 10 gennaio. Cinque giorni per ricaricarsi e prepararsi per la ripresa della stagione che vedrà i viola impegnati domenica prossima in casa del Torino per gli ottavi di Coppa Italia.

Passare il turno di coppa e disputare un girone di ritorno migliore di quello dell'andata alla luce di certi risultati: ''Dispiace perché avremmo davvero potuto vincere qualche partita in più nei mesi scorsi, è questo il rammarico maggiore - ha ammesso Pezzella - Ora faremo di tutto per riprenderci i punti persi per strada''.