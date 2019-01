Scrive nome su Ponte Vecchio, denunciata

(ANSA) - FIRENZE, 04 GEN - Ha scritto il suo nome su un muro di Ponte Vecchio con un pennarello nero, ma è stata sorpresa dagli agenti della polizia municipale. Protagonista una ragazzina di 15 anni di origine greca, in Italia per turismo.

Per lei è scattata una denuncia per imbrattamento e danneggiamento a un edificio storico, oltre a una multa da 160 euro sulla base del regolamento di polizia urbana.

Secondo quanto ricostruito, la 15enne era in gita Firenze per un giorno con la famiglia e alcuni amici, provenienti da Bologna. Arrivata su Ponte Vecchio ha pensato di lasciare traccia del suo passaggio scrivendo il suo nome con un pennarello nero, ma è stata notata e colta sul fatto dai vigili.