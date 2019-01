Cast Casa di carta visita gli Uffizi

(ANSA) - FIRENZE, 4 GEN - Visita a sorpresa dei protagonisti della serie Netflix 'La Casa di Carta' agli Uffizi di Firenze che hanno avuto come guida d'eccezione il direttore del museo Eike Schmidt. Il 'Professore' Alvaro Morte, 'Berlino' Pedro Alonso ed il regista Jesus Colmenar si soffermati in particolare, ad ammirare i Duchi di Urbino di Piero della Francesca, la Primavera e Venere del Botticelli, la tribuna del Buontalenti, l'Adorazione dei Magi e l'Annunciazione di Leonardo. Davanti al Tondo Doni di Michelangelo si sono concessi un selfie. Durante la visita gli attori hanno scambiato battute con Schmidt. "A che ora chiude il museo?", ha detto il Professore guardando le protezioni della Venere. "E' impossibile da rubare", ha replicato sorridendo Schmidt. "Lei non sa con chi sta parlando", ha ribattuto scherzosamente il Professore. "Spero che adesso non vogliate pianificare un colpo agli Uffizi - li ha salutati al termine del tour il direttore - ma se vorrete girare nel museo alcune scene della 4/a stagione sarete i benvenuti".