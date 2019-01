(ANSA) - FIRENZE, 2 GEN - La Fondazione Bocelli avrà sede a Firenze, negli ambienti del palazzo San Firenze dove un tempo sorgeva il tribunale e che già ospita la Fondazione Zeffirelli.

Lo ha annunciato il sindaco di Firenze Dario Nardella presentando il nuovo masterplan degli spazi culturali nel centro storico.

"Siamo orgogliosi del fatto che Firenze darà una casa definitiva alla Fondazione Bocelli in uno dei luoghi più prestigiosi della città - ha detto Nardella -. Il Comune darà alcuni spazi importanti del palazzo San Firenze alle attività della Fondazione Bocelli e, da parte sua, la Fondazione si impegnerà a realizzare un progetto culturale a favore dei giovani e della città di Firenze, e si farà carico dei costi di manutenzione". Per Nardella, "con la Fondazione Zeffirelli e la Fondazione Bocelli nella stessa struttura creiamo un vero e proprio palazzo delle arti e dello spettacolo, una cosa unica nell'Italia e nel mondo". Per il vicepresidente della Fondazione Franco Zeffirelli, Pippo Zeffirelli, "la notizia fa un enorme piacere. Mi auguro che questa contiguità di spazi all'interno del prestigioso edificio monumentale nel cuore di Firenze possa essere foriera di sinergie positive per la realizzazione di iniziative d'eccellenza destinate al più ampio pubblico possibile".