Maltempo: vento forte, allerta a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Allerta per rischio vento forte domani a Firenze. Nel nuovo bollettino di valutazione delle criticità, riporta un comunicato, il Centro funzionale regionale (Cfr) ha stabilito, per la zona che riguarda anche la nostra città, codice giallo dalle 8 di domani, mercoledì 2 gennaio, alla mezzanotte del giorno successivo. L'allerta riguarda, oltre Firenze, anche i Comuni di Bagno a Ripoli, Fiesole, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, Pontassieve, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci e Tavarnelle Val di Pesa. La Regione ricorda di "evitare le zone esposte, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile distacco di oggetti esposti o sospesi e alla caduta di oggetti anche di piccole dimensioni come vasi o tegole; evitare le aree verdi e le strade alberate".

L'infortunio più frequente per il vento riguarda la caduta di rami, anche di grandi dimensioni, che possono colpire le persone o cadere in strada con pericolo per motociclisti ed automobilisti.