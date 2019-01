Capodanno, in 30mila in piazze Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 1 GEN - Oltre 30 mila in piazza a Firenze per la notte di Capodanno, senza particolari problemi per quanto riguarda traffico e sicurezza. E' il report del Comune di Firenze sui festeggiamenti per l'arrivo del 2019. 'Sold out' al 'concertone' al piazzale Michelangelo con Renga, Lorenzo Baglioni e Baby K, e la musica elettronica alla Manifattura Tabacchi, affollatissime le principali piazze del centro, in particolare piazza della Signoria dove era in programma il tradizionale concerto di musica classica e piazza del Carmine con la musica gospel. Tante famiglie e bambini erano al Cirk Fantastik all'Anconella. In servizio sono stati schierati 116 agenti della polizia municipale ma non sono segnalate criticità particolari.