Auto ribalta a Siena,un morto e 1 ferito

(ANSA) - SIENA, 1 GEN - Un morto e un ferito trasportato in condizioni serie all'ospedale Le Scotte di Siena. E' il bilancio di un incidente avvenuto intorno alle 16.00 sulla Cassia in località Colle di Malamerenda, alle porte della città. Per cause in corso di accertamento l'automobilista avrebbe perso il controllo dell'auto che poi si è ribaltata su un fianco. A perdere la vita un uomo di 84 anni residente a Siena anni mentre la persona rimasta ferita, una donna di 76 anni, è stata presa in carico dai soccorritori del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco. La strada è stata chiusa a lungo per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi, in entrata e in uscita da Siena in direzione sud, e la circolazione ha subito forti rallentamenti.