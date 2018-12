Muriel lascerà Siviglia, torna in Italia

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Luis Muriel si allontana sempre più da Siviglia. Oggi il club andaluso è tornato al lavoro, compresi i sudamericani assenti ieri con il permesso del club, ma senza l'ex Sampdoria che sta definendo il suo ritorno in Serie A. Due i club interessati: Milan o Fiorentina. Sia gattuso che Pioli vorrebbero Muriel ed entrambe le offerte, fa sapere oggi la stampa spagnola, soddisfano il Siviglia che vuole solo sbarazzarsi del colombiano. Muriel preferirebbe il Milan, scrive 'AS', ma aveva già dato la sua parola alla Fiorentina, quindi nelle prossime ore deciderà il suo futuro, che comunque sarà di nuovo in Serie A.