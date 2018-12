100mila botti sequestrati da Gdf Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 30 DIC - Circa 100.000 'botti di capodanno', equivalenti a oltre 3 tonnellate di materiale pirotecnico, sono stati sequestrati nel Fiorentino in 4 diversi esercizi commerciali dagli uomini della guardia di finanza che hanno denunciato i cinque titolari, tutti cinesi, per detenzione di materiale esplodente senza le giuste cautele.

Il materiale pirico, rinvenuto dai militari Anti terrorismo pronto impiego (Atpi) del Gruppo di Firenze all'interno di 4 esercizi commerciali all'ingrosso, pur legalmente detenuto era infatti pericolosamente sistemato vicino ad altro materiale altamente infiammabile. In un caso il materiale pirotecnico è stato trovato all'interno di un autoveicolo. I botti erano vicini ad accendini, fogli di carta, cancelleria, materiale plastico e, in un caso, adiacente a prese di corrente con spine elettriche inserite. Oltretutto la merce si trovava in un'area aperta al pubblico.