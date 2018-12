Fiorentina 0-0 col Genoa, Empoli perde

(ANSA) - FIRENZE, 29 DIC - La Fiorentina raccoglie un pari a reti inviolate (zero a zero) col Genoa a Marassi e può recriminare su pali di Mirallas e Chiesa (uno per tempo) e occasioni non messe a frutto, tra cui una genuina nel primo tempo di Simeone. I viola hanno tenuto bene il campo nei primi 45 minuti, poi il Genoa è cresciuto nella ripresa e in un paio di occasioni Lafont si è opposto ai rossoblu salvando la porta viola. Nella parte finale della gara la squadra di Pioli, allontanato al 23', ha badato a portare a casa un risultato utile.

A Empoli invece passa l'Inter con un gol di Keita Balde al 27' del secondo tempo. Il risultato complica la marcia degli azzurri toscani per la salvezza. Surreale il panorama sugli spalti dello stadio Castellani, vietato ai tifosi dell'Inter. I settori riservati agli ospiti erano deserti in base alle disposizioni di ordine pubblico e gli unici cori di incitamento erano quelli dei tifosi dell'Empoli.