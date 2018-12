Pioli: "D'accordo con Ancelotti, agiamo"

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - "Ha ragione Ancelotti, se bisogna dare un segnale contro certi episodi che nel 2018 non sono più ammissibili, bisogna agire, fare qualcosa di concreto. Quindi sono d'accordo con lui, se occorre dobbiamo fermarci". Lo ha detto Stefano Pioli, commentando gli avvenimenti di mercoledì scorso, a Milano, in occasione di Inter-Napoli. "Il calcio deve essere solo per i tifosi veri, per sportivi veri - ha continuato il tecnico della Fiorentina - sono convinto che la maggioranza di chi viene allo stadio sia così. Per il resto ci sono le forze dell'ordine e le istituzioni per controllare e far rispettare le regole. Regole che devono essere rigide e chiare".