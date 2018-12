Genoa, Prandelli "3 punti per i tifosi"

(ANSA) - GENOVA, 28 DIC - "Vogliamo uscire dal campo tra gli applausi, i nostri tifosi meritano la vittoria". Cesare Prandelli carica il suo Genoa, che deve ancora digerire il ko di Cagliari: i rossoblu sono tornati dalla Sardegna con una buona prestazione ma zero punti. Domani arriva al Ferraris la Fiorentina, un tuffo nel passato per il tecnico genoano che ha allenato in Toscana dal 2005 al 2010: "Sarebbe splendido ripetere qui quanto fatto alla Fiorentina. Emozionato? "Ho ricordi bellissimi di tutto l'ambiente dalla città ai tifosi ma non ho avuto il tempo di pensare a quello che proverò. Siamo concentrati sul match". Buone notizie col recupero di Criscito che non era al meglio, a centrocampo Sandro favorito per una maglia da titolare rispetto a Veloso. Prandelli chiede ai suoi anche un salto di qualità rispetto alla prestazione di Cagliari dal punto di vista difensivo: "Ci vuole più attenzione sulla palle inattive. Mentre in attacco dobbiamo essere più coraggiosi, arrivare in area con la convinzione di fare gol".