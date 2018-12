Fiorentina: Pioli, no ai rimpianti

(ANSA) - FIRENZE, 28 DIC - "La sconfitta contro il Parma ci brucia molto: è un peccato averla subita in una partita nella quale abbiamo tirato più di 30 volte senza riuscire a segnare.

Ai ragazzi ho detto che questo non deve essere il campionato dei rimpianti, bensì delle occasioni. Quindi dobbiamo crescere e soprattutto dobbiamo farlo in fretta". Così Stefano Pioli, alla vigilia della trasferta contro il Genoa. "E' stato un anno difficile, per la tragedia che ha colpito il nostro capitano Astori - ha commentato l'allenatore dei viola - però, mi sento cresciuto come tecnico e come uomo. Al 2019 chiedo di poter vincere di più: per far felici i nostri tifosi e chi ci sta vicino. Adesso, però, pensiamo al Genoa, avversario ostico: l'obiettivo è reagire al ko di mercoledì. Prandelli? Ci ho giocato insieme, è un collega che stimo molto, sarà una sfida particolare per lui. A me piacerebbe che, in un progetto a medio-lungo termine, si replicassero i risultati della 'sua' Fiorentina".