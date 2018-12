Uffizi, furgone danneggia colonna Vasariana

Un camion è finito contro una colonna del Corridoio Vasariano all'altezza di Ponte Vecchio danneggiandolo seriamente. E' successo intorno alle 7. L'autista del mezzo, che non si è fermato, è stato poi identificato dai vigili urbani: è un italiano 50enne, residente nel napoletano. La polizia municipale è riuscita a risalire alla sua identità attraverso la ditta proprietaria del mezzo, ripreso dalle telecamere. L'uomo è stato multato per danneggiamento, inversione vietata e imprudenza nelle manovre per complessivi 378 euro di sanzioni e un taglio di 12 punti sulla patente. Rischia anche, secondo quanto si spiega dagli investigatori, una denuncia per danneggiamento di monumenti di interesse storico. Emessa nei suoi confronti anche la sanzione dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Secondo quanto appreso dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt il danno è "notevole e forse è il caso di ripensare anche all'accesso delle auto nella zona".