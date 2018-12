Pro Piacenza verso esclusione da serie C

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - La Pro Piacenza, squadra del girone A del campionato di Serie C, ha dato seguito all'annuncio di 'sciopero' non presentandosi oggi allo stadio Moccagatta di Alessandria dove avrebbe dovuto giocare il posticipo di campionato contro la Juventus U23. Per gli emiliani è la seconda partita saltata, dopo quella con la Pro Vercelli e anche in questo caso scatterà lo 0-3 a tavolino. Per domani la Pro Piacenza ha fissato la ripresa degli allenamenti, però molti suoi calciatori, che non ricevono lo stipendio da mesi, hanno già lasciato la squadra e la città, e sembra quindi certo il forfait anche per la sfida di domenica 30 contro la Robur Siena.

Bisogna ricordare che quando il club emiliano arriverà alla quarta partita non giocata, scatterà a norma di regolamento l'esclusione dal campionato.