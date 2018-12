Bimbo si perde a Prato,passante lo trova

(ANSA) - FIRENZE, 26 DIC - Passeggiava col padre e la sorellina lungo la ciclabile Bisenzio a Prato nel giorno della vigilia di Natale quando si è allontanato all'improvviso dalla vista del genitore, che ha iniziato subito a cercarlo, e si è perso. Protagonista un bimbo di nove anni che, in lacrime, è stato subito aiutato da un passante che ha contattato la municipale. Il genitore intanto aveva avvertito la polizia. I poliziotti hanno accompagnato l'uomo in viale Galilei dove lo aspettava la pattuglia della municipale che intanto aveva messo al riparo dal freddo il piccolo. Al ricongiungimento padre e figlio sono scoppiati in lacrime ringraziando gli agenti intervenuti. "Quanto è accaduto è significativo di ciò che può fare il senso di comunità - commenta il sindaco di Prato Matteo Biffoni - la responsabilità di un cittadino attento ha permesso di aiutare un bambino che si era perso, l'intervento immediato e la collaborazione tra forze dell'ordine ha consentito a un padre di poter essere rasserenato dopo uno spavento terribile".