A Meyer Babbi Natale 'speciali'

(ANSA) - FIRENZE, 24 DIC - Tre 'Babbo Natale' speciali per i bambini ricoverati all'interno dell'ospedale Meyer, a Firenze.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella, il deputato Luca Lotti e il club manager della Fiorentina Giancarlo Antognoni hanno consegnato i regali ai piccoli pazienti, nel corso dell'iniziativa organizzata dalla Fondazione 'Tommasino Bacciotti', visitando i reparti di oncoematologia, neurochirurgia e chirurgia pediatrica.

Un appuntamento che ormai é una tradizione per la città di Firenze e un modo, ha sottolineato il presidente della Fondazione Paolo Bacciotti, per far sì "che i bambini riescano a essere un po' più più felici", dando attenzione anche "ai genitori".