Monossido, 12 intossicati nel Senese

(ANSA) - SIENA, 23 DIC - Otto minori e quattro adulti sono rimasti intossicati per le esalazioni da monossido di carbonio in una chiesa. È successo questa mattina a Castellina in Chianti, nel Senese dove, i bambini e gli adulti presenti hanno accusato malori. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 che hanno trasportato gli intossicati all'ospedale Le Scotte di Siena. Le loro condizioni non destano preoccupazioni. Gli adulti saranno già dimessi nella giornata di oggi, i bambini saranno trattenuti in osservazione pediatrica per precauzione. I vigili del fuoco stanno effettuando accertamenti per valutare se le cause dell'incidente possano essere ricondotte ad un cattivo funzionamento dell'impianto di riscaldamento.