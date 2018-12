Sequestrato pesce importato dalla Cina

(ANSA) - LIVORNO, 22 DIC - Sei tonnellate di prodotti ittici sequestrati, 40 operatori multati per un totale di 67.000 euro di sanzioni. Questi, in sintesi, i risultati parziali dell'operazione 'Confine illegale', eseguita dagli uomini della Direzione Marittima di Livorno. L'attività, disposta a livello nazionale dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto-guardia costiera, ha impegnato in Toscana circa 70 militari coordinati dal Centro controllo area pesca di Livorno. In totale 293 i controlli effettuati. In particolare a Campi Bisenzio (Firenze) in un ingrosso, gestito da una società di un cinese, sono stati scoperti prodotti ittici preimballati, circa 5 tonnellate, importati dalla Cina e commercializzati sul territorio nazionale, senza autorizzazioni. Tutto il pesce è stato sequestrato. Al titolare è stata contestata una sanzione amministrativa pari a 1.500 euro.

A Prato, invece, controlli e sanzioni nei confronti di una pescheria: 350 kg di pesce sequestrato e sanzioni per circa 4000 mila euro.