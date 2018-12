Pioli, vittoria non è fortunata

(ANSA) - MILANO, 22 DIC - Passerà un Natale sereno Stefano Pioli, felice per la prima vittoria esterna della Fiorentina, sul campo del Milan: ''Eravamo in credito con la fortuna, ma non siamo stati fortunati - le parole a fine gara - Abbiamo voluto fortemente la vittoria, l'abbiamo raggiunta con determinazione, attenzione e personalità. Alla fine siamo stati giustamente premiati. La nostra prima vittoria in trasferta è una bella iniezione di autostima ma dobbiamo restare umili. La Champions? Noi pensiamo a crescere e migliorare, adesso dobbiamo dare continuità''. Pioli si coccola in particolare Lafont, autore di un paio di parate importanti (''ha grandissimi mezzi come Donnarumma, può diventare tra i portieri più forti del mondo''), e Chiesa, autore del gol vittoria: ''Non è stata la sua miglior partita ma lui nelle corde ha queste situazioni, questi gol sono nel suo bagaglio''.