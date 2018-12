Calcio: Milan-Fiorentina 0-1

(ANSA) - FIRENZE, 22 DIC - Con uno splendido gol di Federico Chiesa la Fiorentina vince 1 a zero contro il Milan di Gattuso e ottiene la sua prima vittoria in trasferta. Per gli uomini di Pioli la magia di Chiesa è il 'lampo' più importante in una partita giocata più con l'intenzione di controllare i rossoneri, ora in crisi piena: la Fiorentina è a soli due punti in classifica da Higuain e compagni.

Per l'Empoli di Iachini, invece, seconda sconfitta consecutiva, questa volta al Castellani. Contro la Sampdoria dell'ex Giampaolo 2-4 il risultato finale. Protagonista assoluta la Var intervenuta in modo decisivo ben quattro volte.