Vento e mareggiate,codice giallo Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - Codice giallo domani, dalle 10 a mezzanotte, in Toscana per vento e mareggiate.

In particolare, si spiega dalla sala operativa della protezione civile regionale, un forte vento di libeccio sul Tirreno settentrionale dalla mattina interesserà sia i versanti appenninici che la costa e l'arcipelago settentrionali. Dal pomeriggio poi mare agitato. Le province coinvolte sono quelle di Firenze, Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa. In particolare le zone di allerta sono la Romagna toscana, la Valle dell'Arno e del Serchio in prossimità della costa, le isole Elba, Gorgona e Capraia, la Versilia.