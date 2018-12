Salvini, ora sbagliare meno possibile

(ANSA) - FIRENZE, 20 DIC - "Stasera ci sono mille persone e c'è un'attenzione per la Lega a Firenze e in Toscana che mi rende felice ma mi carica anche di responsabilità. Cercheremo di sbagliare il meno possibile, guardate cosa è successo a Renzi". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine di una cena della Lega a Firenze, alla quale partecipa anche il ministro dell'Agricoltura Gian Marco Centinaio e la commissaria Toscana Susanna Ceccardi.

Poco prima Salvini ha partecipato alla riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica a Firenze e ha annunciato 1,5 milioni di euro per il capoluogo toscano. Sulle elezioni del 2019 a Firenze "il candidato non lo porta Salvini, ma me lo portano i fiorentini", ha aggiunto ribadendo ancora una volta, e rispondendo anche al collega Toninelli, che lui sull'aeroporto di Peretola è convinto che si debba fare tutto per "raggiungere velocemente Firenze". Un'idea non condivisa da Centinaio che ancora una volta ha ribadito che l'aeroporto della Toscana "è Pisa".