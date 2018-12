Rapina sala slot, vetrata sfondata jeep

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 20 DIC - Rapina ieri intorno alle 23 in una sala slot sulla via Aurelia a Viareggio (Lucca): ad agire, secondo quanto emerso, tre persone, volto travisato da passamontagna e armati con mazze di legno, riusciti poi a fuggire con un bottino di 8.000 euro. Da quanto spiegato i tre avrebbero infranto la porta a vetro con una Jeep Renegade rubata a Pisa e una volta entrati all'interno della sala slot, dove erano presenti un cliente e un addetto, hanno arraffato il denaro in cassa e poi sono fuggiti. Poco distante hanno poi abbandonato e dato fuoco alla jeep e sono fuggiti con un'altra auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Viareggio e i colleghi della scientifica che hanno acquisito le immagini delle telecamere e cercato eventuali impronte, sia all'interno della sala slot che sull'auto, anche se i banditi hanno utilizzato guanti.