Libri per non dimenticare Leggi razziali

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Saranno in tutto 40 mila i libri che l'Università di Pisa ha già cominciato a distribuire nelle scuole secondarie della provincia per ricordare l'80mo anniversario dalla firma delle leggi razziali. L'iniziativa, in accordo con l'Ufficio scolastico provinciale, è nata nell'ambito di San Rossore 1938, rassegna voluta dall'ateneo pisano in collaborazione con le scuole pisane e l'Imt di Lucca, con l'adesione di Ucei e Crui. Sono due libri che andranno ai circa 17mila studenti delle scuole superiori, mentre per le scuole medie la distribuzione sarà per classi: 'Fuori da scuola' racconta la storia di studenti e docenti ebrei pisani allontanati dalle aule e 'Una giornata particolare' documenta la cerimonia del ricordo e delle scuse del 20/9 in ateneo con gli interventi del rettore Paolo Mancarella, Noemi Di Segni, Liliana Segre e i messaggi del Quirinale, del Miur e della scrittrice Helena Janeczek. Alle pubblicazioni distribuite nelle scuole se ne aggiungono altre tre, nate nell'ambito di San Rossore 1938.