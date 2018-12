Gallerie Uffizi,mezza giornata 24-31/12

(ANSA) - FIRENZE, 18 DIC - Orari di apertura modificati per le Gallerie degli Uffizi di Firenze nei giorni del 24 e del 31 dicembre. Nonostante la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno cadano di lunedì, giorno di chiusura dei musei, sono previste alcune aperture straordinarie con orari limitati. Il 24 dicembre gli Uffizi saranno aperti dalle 8.15 alle 13.50, i Giardini di Boboli fino alle 16.30 (con ultimo ingresso alle 15.30), mentre Palazzo Pitti resterà chiuso. Per il 31 dicembre è prevista l'apertura degli Uffizi sempre fino alle 13.50, mentre Pitti e i giardini di Boboli saranno entrambi chiusi. Orari che, alla luce delle festività natalizie, non convincono il coordinamento toscano della Federazione Confsal-Unsa: "è vero che nella giornata del lunedì i musei di Uffizi e Palazzo Pitti sono ordinariamente chiusi per il riposo settimanale, ma nella ricorrenza di questi due giorni prima delle feste, che di fatto fanno da ponte al Natale e al Capodanno - si chiede il sindacato - come si fa a chiuderli nel pomeriggio?".