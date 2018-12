Rogo in allevamento, morti 8mila pulcini

(ANSA) - ANGHIARI (AREZZO), 17 DIC - Ottomila pulcini sono morti carbonizzati in un incendio scoppiato questo pomeriggio in un allevamento in località Motina nel comune di Agnhiari (Arezzo). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme. Da chiarire l'origine del rogo che potrebbe essere stata causata da un corto circuito, a tal proposito indagano carabinieri e vigili del fuoco. L'allevamento, che ospita anche altri animali, qualche tempo fa fu danneggiato da un'alluvione.